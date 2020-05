Roma, Zaniolo punta il ritorno in campo e non solo: a breve collaborazione con Fedez

Una collaborazione inedita in arrivo per Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, infatti, il giovane talento della Roma, che lavora per farsi trovare pronto il prima possibile dopo il lungo stop, sarebbe pronto a lavorare con Fedez. Non sono ancora noti i dettagli (se si tratterà di un esordio nel mondo della musica o sarà un progetto collaterale a entrambe le rispettive aree di competenza).