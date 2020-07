Romulo: "Se la Lazio fa risultato contro la Juve si riaprirà la corsa scudetto"

Ospite dei canali social de Gli Autogol Romulo, ex centrocampista di Brescia e Lazio ha parlato del finale di stagione della formazione di Simone Inzaghi atteso dal match contro la Juve nel prossimo turno di campionato: “Sarà una gara tosta, credo che se la Juve vincerà, avrà lo scudetto in mano, anche se non è certo. Peccato per la Lazio per l’andamento post lockdown, io l’ho tifata, lì mi sono trovato benissimo con mister e compagni e il club è organizzato. Quando ci sono queste gare la Lazio tira fuori sempre qualcosa, mi auguro che faccia una bella partita perché così anche il campionato si riapre".