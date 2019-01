© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sampdoria in campo già domani, lunedì, dopo il pareggio di Firenze. I blucerchiati di Marco Giampaolo si ritroveranno infatti in mattinata per cominciare la settimana di avvicinamento all’anticipo contro l’Udinese, in programma al “Ferraris” sabato 26 gennaio. Lo riporta il sito ufficiale dei blucerchiati.