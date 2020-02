Fonte: sampdorianews.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I nuovi innesti della rosa blucerchiata hanno scelto i numeri di maglia che vestiranno in questa seconda parte di campionato. Il difensore Maya Yoshida vestirà la casacca numero 34. Il giapponese classe 1988 arriva con un bagaglio di oltre 100 presenze in Premier League con la maglia del Southhampton, club in cui ha militato anche Manolo Gabbiadini.

Come riporta il sito ufficiale della Samp, La Gumina vestirà invece la 17 lasciata libera da Caprari, partito in direzione Parma. L'attaccante classe '96 era stato un nome caldo del mercato di due anni fa, ma all'epoca scelse di provare a giocarsi una chance da titolare nell'Empoli.