San Siro, il sindaco Sala: "La ristrutturazione in due fasi è una soluzione"

Il sindaco, 'Inter e Milan hanno comunicato esigenze a WeBuild'

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Una ristrutturazione di San Siro in due fasi, una prima e una dopo le Olimpiadi invernali del 2026, potrebbe essere una buona soluzione secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per adeguare lo stadio di Milano. "Io penso di sì - ha commentato a margine della presentazione del masterplan del nuovo quartiere di Santa Giulia -. È chiaro che ci sono dei lavori che non impatterebbero sulla cerimonia di apertura quindi io non perderei tempo. Credo che quella possa essere la soluzione". A giugno è atteso lo studio di fattibilità realizzato da WeBuild.

"La cosa positiva è che Inter e Milan hanno mandato alla società le loro necessità - ha aggiunto - e le hanno comunicato formalmente. Quindi io sospendo ottimismo o pessimismo in attesa di giugno". "Quello che sto facendo con i miei uffici è continuare a spingere perché vengano rispettati i tempi e perché è importante che per giugno noi possiamo costituire un'alternativa credibile ai progetti di San Donato e Rozzano", ha concluso. (ANSA).