Scolari su Arthur alla Juventus: "Con Sarri matrimonio perfetto, farà benissimo"

L'ex ct del Brasile non che ex tecnico del Gremio Luiz Felipe Scolari ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'approdo di Arthur in bianconero nello scambio che porterà Pjanic al Barcellona: "Può sostenere l'esame tattico italiano. Il suo ruolo ideale è quello del secondo centrocampista che distribuisce gioco perché non è un regista tradizionale. Sono sicuro che farà benissimo, tentare col calcio italiano, viste le sue aspettative, è l'opzione migliore. Sarri è un allenatore di livello mondiale: Arthur in lui trova l'allenatore perfetto per potersi esprimere. Sarà un grande matrimonio".