SpagnaU21, De la Fuente: "Se giocheremo così potremo vincere il torneo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è grande soddisfazione nelle parole del CT De la Fuente al termine della gara che ha significato per la Spagna la qualificazione diretta alle fasi finali dell'Europeo Under21. Nella schiacciante vittoria sulla Polonia grande merito va ai giocatori, come sottolinea nelle dichiarazioni riportate da AS.com:

"Non ci sono parole, siamo felici. Il gioco è stato spettacolare. Non faccio analisi, resto con le emozioni, con quello che significa questa vittoria, il risultato e il futuro. È facile non commettere errori con questi giocatori, sono bravi e danno tutto. È merito di loro, l'approccio è stato perfetto. Non dovremo perdere la testa, e tenere i piedi per terra. Se giocheremo così in semifinale potremo vincere il torneo, che è quello che vogliamo.

Il terreno di gioco e il tempo oggi ci hanno aiutato. Inoltre, se hai la sicurezza, ti lasci andare e le tue gambe pesano meno. Tutto è andato nel modo giusto".