Spezia-Atalanta, i convocati di Italiano: out Verde, Galabinov e Zoet. Prima chiamata per Mattiello

Domani alle 18:00 lo Spezia di Vincenzo Italiano torna in campo per affrontare l'Atalanta di mister Gasperini nell'8° turno del Campionato Serie A Tim 2020-2021.

Per l'occasione, il tecnico aquilotto dovrà rinunciare ancora a Verde, Galabinov, Zoet, Ramos e Bartolomei, oltre a Dell'Orco, fermatosi in settimana, così come Ferrer, non al meglio e rimasto a lavorare a Follo insieme a Mastinu e Sala. Prima convocazione dell'anno per il rientrante Federico Mattiello.

Ecco la lista dei convocati aquilotti:

Portieri: Krapikas, Rafael, Provedel

Difensori: Marchizza, Mattiello, Terzi, Bastoni, Chabot, Erlic, Ismajli, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Mora, Ricci, Agoume, Estevez, Maggiore, Pobega, Deiola

Attaccanti: Gyasi, Farias, Nzola, Agudelo, Piccoli