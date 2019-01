© foto di Chiara Biondini

E' il giorno di Milan-Napoli e Arrigo Sacchi parla dei suoi trascorsi in occasione della grande sfida di San Siro. "Maradona? Voleva portarmi al Napoli, mi disse: ‘Con me e Careca lei parte sempre da 1-0’. Da avversario era un bel problema. Spiegavo ai miei: se la palla ce l’abbiamo noi, non può farci male. Se anche ce l’ha il Napoli e noi pressiamo chi deve rifornirlo, al massimo gli arriva una palla sporca. Se poi gli arriva e lo pressiamo, abbiamo qualche speranza di cavarcela. Diego troppo diverso dal mio ideale di giocatore? Sarebbe stato la classica eccezione alla regola. Avrei dovuto cambiare il Milan, ma ci avrei provato molto volentieri", le sue parole.