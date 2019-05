Stromberg tifa Atalanta: "Stagione pazzesca. Gasperini un fenomeno"

L'ex giocatore dell'Atalanta, Glenn Stromberg, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di questa sera tra i nerazzurri e la Lazio nella finale di Coppa Italia. "Sono di Goteborg ma morirò bergamasco", le parole dello svedese che chiaramente stasera farà il tifo per la Dea.

Stagione straordinaria - Lo stesso Stromberg ha parlato poi anche dell'annata della formazione di Gian Piero Gasperini, ancora in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e con un trofeo da poter sollevare all'Olimpico: "In estate non ci avrei mai creduto, Gasp ha fatto un lavoro pazzesco, è un fenomeno".