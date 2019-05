© foto di Alessio Bert

E' il giorno della commemorazione del Grande Torino. Umberto Motto aveva 18 anni il 4 maggio 1949, quando l'aereo dei granata di capitan Valentino Mazzola si schiantò a Superga, tornando in volo da Lisbona. Motto era inserito nelle giovanili del Toro ma, dopo la tragedia, fu chiamato in prima squadra insieme ai suoi giovani compagni per terminare il campionato di Serie A. "Quel giorno ho perso i miei amici. Un anno prima di Superga, rischiammo anche noi tornando da Londra. Il nostro aereo toccando terra ruppe i freni e finì nell'hangar", ricorda l'ex difensore attraverso Gazzetta.it. C'era anche lui oggi a Superga per commemorare gli Invincibili.