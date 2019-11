TMW - Brescia, contestazione a fine partita nei confronti di Cellino

Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I tifosi del Brescia non hanno digerito l'ennesima sconfitta patita da Balotelli e compagni, quest'oggi contro l'Atalanta. Come raccolto da TMW allo Stadio Rigamonti, al termine dell'incontro la contestazione ha riguardato così direttamente il patron Massimo Cellino, reo - secondo buona parte della tifoseria - di aver esonerato Corini per puntare su Grosso in panchina e al centro quindi di numerosi cori dopo il triplice fischio finale.