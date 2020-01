Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Giacomo Morini

C'è anche Federico Chiesa in campo per la Fiorentina. L'esterno viola si era allenato a parte nelle ultime settimane, salvo poi decidere di rinunciare alle ferie già programmate - alle Maldive - per ricominciare ad allenarsi e presentarsi al meglio ai primi di gennaio.