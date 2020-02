Fonte: dal nostro inviato, Luca Chiarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente da fare per Emmanuel Agyemang-Badu. Il centrocampista non ha infatti recuperato dalla ferita lacero-contusa alla tibia destra che l'aveva tenuto fuori anche contro il Milan e non sarà a disposizione di Juric per il recupero di domani contro la Lazio.