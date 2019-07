Fonte: Giovanni Albanese

Conclusa l'esperienza alla Primavera del Napoli, per Loris Beoni si sono aperte le porte della Juventus. Entrato ufficialmente nello staff di Sarri come collaboratore tecnico, Beoni era infatti presente questa mattina al JMedical in occasione delle visite mediche della squadra. Guarda le immagini di TMW: