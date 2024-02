Ufficiale Montevarchi, in panchina un ex collaboratore di Sarri. Ecco l'ex Juve e Napoli Beoni

vedi letture

È con una nota ufficiale che il Montevarchi, fa sapere dia ver scelto il tecnico che guiderà la squadra sino al termine del campionato: "si tratta di Loris Beoni.

Nella sua carriera da tecnico, vanta molte panchine in Serie D con Sansovino, Sambenedettese, Rieti, Caratese, poi collaboratore di Sarri alla Juventus e al Napoli. Loris ha grande motivazione per questa nuova avventura e la società ritiene che sia la persona giusta per la nostra Società.

Oggi pomeriggio ha già parlato alla squadra e staff e diretto il suo primo allenamento".

Ricordiamo che al momento attuale, la squadra toscana, retrocessa lo scorso anno dalla Serie C, ha raccolto solo 24 punti in 23 gare, e non è distante dalla zona playout del Girone E di Serie D, non occupata grazie agli scontri diretti.