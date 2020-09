tmwradio A.Paganin: "Inter in vantaggio sulle avversarie. Conte ha la squadra che voleva"

vedi letture

Per dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Antonio Paganin.

Caso Diawara, che ne pensa?

"C'è stata una negligenza. Nel passaggio di proprietà qualcosa è sfuggito. E' un danno enorme per una società quotata in Borsa. Sono cose che succedono ai dilettanti di solito".

Fonseca a Roma già in bilico:

"Lo trovo strano, a meno che non sia una richiesta della società, che di solito tende a portare un nuovo tecnico. Aveva fatto un ottimo finale di stagione, ha portato qualcosa di nuovo a livello calcistico in Serie A. E poi si è trovato a gestire una questione Dzeko per nulla semplice. Ha avuto una forma di rispetto nei confronti del giocatore e del club acquirente. La scelta di non farlo giocare a Verona è comprensibile, si è comportato da signore".

Inter, con Vidal sarà un Conte più tranquillo?

"Gli hanno messo a disposizione chi voleva, gli è stata creata un'Inter a sua immagine e somiglianza dopo il summit d'estate. E' cambiato il mercato, l'atteggiamento di Conte. Mi sembrava strano che potesse lasciare questo club. Ora credo che l'Inter sia nettamente avvantaggiata rispetto alle altre. La Juve ha preso un grosso rischio con Pirlo. E ora incontrerà due società coinvolte nel valzer delle punte".