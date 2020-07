tmwradio A.Paganin: "L'Inter di Conte ha illuso, sono tornati i vecchi difetti"

vedi letture

Per parlare di Inter e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Antonio Paganin.

Il Buono, il Brutto e il Cattivo di questo campionato?

"L'Inter, il buono è la famiglia Zhang che investe nella squadra, il brutto è la squadra e il cattivo è Conte perché nonostante le urla, non riesce a dare continuità di risultati. Ci eravamo illusi alla ripartenza, si era rivisto un modulo diverso, ma sono tornati i vecchi errori, ossia il perdersi in corsa. E anche ieri ha buttato via una partita praticamente vinta".

E' un problema psicologico o di qualità? Qual è il vero problema?

"Psicologico. Sembra una squadra sull'orlo di una crisi di nervi. Non riesce a gestire quello che crea, non riesce ad avere continuità di rendimento. E' una questione di mentalità, non è abituata a vincere e si sta ricostruendo con grande fatica, ma servono giocatori di personalità".

Ingeneroso fare il paragone Conte-Spalletti?

"Vedendo le due rose, Spalletti ha fatto qualcosa di più. Questa Inter è più forte di quella dello scorso anno. Per assurdo è stato fatto un passo indietro. E' un problema di personalità dei singoli giocatori. Mourinho aveva Samuel, Lucio, Zanetti, Eto'o, tutti con grande personalità. L'Inter si sta ricostruendo, ci vorrà del tempo".

L'Atalanta in crescita costante:

"All'Atalanta non cambierebbe arrivare terzo o secondo. A loro preme la programmazione, vogliono capire chi sono i giocatori da Atalanta per il futuro. Si sta aprendo un ciclo importante e devono continuare ad alimentarlo".