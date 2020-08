tmwradio Bucchioni: "Juve-Sarri, destino già deciso. C'è stato il rigetto della squadra"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Per Sarri stasera è decisiva per rimanere alla Juve?

"Non può essere una partita a decidere il suo destino. E' per una serie di valutazioni che la società avrà fatto durante l'anno, come il rapporto con la squadra, il livello di gioco espresso e tante altre cose. Per me i dirigenti hanno deciso che non proseguirà. Lasciamoci aperta una porta, perché non si sa cosa potrà succedere. Il calcio è strano, magari può ritrovarsi in certe partite e uscire una grande Juve che ancora non abbiamo visto. In quel caso perché devi mandarlo via? Ma se stasera va fuori, è fuori anche lui".

Qual è il problema con Sarri?

"Il problema è il rapporto tra l'allenatore e i giocatori. C'è stato un rigetto da parte della squadra del gioco di Sarri. All'inizio ci hanno provato ad andare dietro a quanto chiedeva l'allenatore, ma non è piaciuto il lavoro poi durante la settimana. A metà stagione i giocatori hanno detto basta per tornare a un metodo più funzionale. Per questo non può più allenare la Juventus".

Con il Lione quante possibilità?

"Le preoccupazioni ci sono, anche per il risultato dell'andata. Il Lione si difende bene, ha grande equilibrio. Ma bisogna anche capire in che condizioni è il Lione".