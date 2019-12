© foto di Federico De Luca

A dire la sua sulla Juventus e i primi mesi di Maurizio Sarri, è stato a TMW Radio, durante Maracanà, il tecnico Gigi Cagni "È stato sbagliato in estate pubblicizzare troppo Sarri. È lui che deve imparare ad allenare una squadra come la Juve. Non si può pretendere da Sarri che faccia andare subito al massimo una squadra così forte, non avendone l'esperienza. Devi aspettare che il tecnico cresca. Alla Juve non bastava più solo vincere, voleva un gioco che soddisfi. Al Napoli era costretto a fare schemi visti e stravitsti perchè non aveva la qualità della Juventus. Qual è adesso il problema? Tenere e imparare una linea difensiva alta. Quelli che vincono non li ho mai visti scrivere, non devi perderti neanche un secondo della partita, si vive di sensazioni. Montella? Perde 2-1 e dice ai giocatori di giocare palla a terra, invece di dirgli di stare attenti a non prendere quattro pappine".