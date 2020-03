tmwradio Christillin (Uefa): "Situazione grave. Difficile spostare Euro 2020"

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato della situazione nel mondo del calcio in questo momento di piena emergenza Coronavirus.

Che ne pensa della situazione che si è venuta a creare? La Uefa si riunirà il 17 marzo per prendere una decisione:

"Al di là di quello che si legge, la situazione è grave. Ho sentito Sara Gama prima, in questo surreale rientro della Nazionale Femminile dal Portogallo. Queste ragazze sono state sbattute da una parte all'altra, ci hanno messo 8 ore per tornare. Anche ieri sera abbiamo visto ad Anfield e che si è giocato con lo stadio pieno. Non voglio giustificare la #UEFA, ma deve riscontrarsi con tanti interessi diversi. La Serie A prima di fermarsi ha dovuto aspettare un decreto del governo. Già oggi c'è stata una riunione con le cinque principali leghe. Se l'ordine viene stabilito dentro la governance complessiva, anche della Ue, si arriverebbe a linee più nette e chiare".

Si può andare verso lo spostamento di Euro 2020?

"No so cosa dire. Otto giorni fa tornavo da Amsterdam, dal congresso della Uefa. Di questo non se ne è parlato. Fino ad oggi è tutto confermato, così come Champions ed Europa League. Tutto però sta cambiando precipitosamente. Conosco l'organizzazione di un Europeo, tra l'altro itinerante. Spostare questo format non credo sia possibile. Vedremo cosa accadrà. Ma non possiamo scommettere che entro il 12 giugno la situazione sarà risolta".

Uno spostamento tra dicembre e gennaio?

"No, anche perché ci sono Paesi in cui farà molto freddo in quelle date. E poi ci sarà già un grande stravolgimento di calendari per il 2022, vista la situazione. L'unica finestra sarebbe il 2021, spostando la Nations League. Ma il calendario è davvero intasato".