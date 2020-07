tmwradio Cois: "Zaniolo il giovane più forte in Italia. Vatta un secondo padre"

A dire la sua su Zaniolo e Sergio Vatta, allenatore nel settore giovanile scomparso oggi, è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Sandro Cois.

Che ne pensa di Zaniolo?

​​​​​​​"E il più forte che c'è a livello giovanile. Anche per intelligenza tattica, per qualità e forza fisica. Essendo giovane può commettere degli errori, che vanno valutati da società e mister. In prospettiva può diventare un campione, determinante per la Roma e la Nazionale".

Un ricordo di Sergio Vatta:

"Era un secondo padre. Se sono arrivato tra i professionisti lo devo a lui. E' stato un grande maestro, anche di vita. E' stato un allenatore carismatico, che insegnava calcio ma anche a vivere".