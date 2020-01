TMW RADIO - Cravero: “Immobile-Belotti? Mancini cambierà idea”

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di “Stadio Aperto” su TMW Radio, l’ex Torino e Lazio parla delle sue vecchie squadre e dei rispettivi bomber.

Sulla Lazio:

“10 vittorie consecutive sono tante, hanno affrontato squadre difficili da battere. C’è tanta convinzione e anche un pizzico di fortuna, i gol allo scadere dimostrano la voglia di non mollare fino alla fine. Reputo il centrocampo titolare, il migliore del campionato. Luis Alberto vede il gioco come nessun altro in Serie A”.

Riuscirà Immobile a mantenere la stessa media gol del girone d’andata?

“Può assolutamente ripetersi e addirittura fare meglio. Ha bisogno dell’aiuto dei compagni, se la squadra continua a viaggiare ad un certo livello ne trae beneficio essendo il finalizzatore ultimo della squadra di Inzaghi”.

Sul Torino:

“I punti che ha sono quelli che meritano. Mazzarri ha tanto di recriminare in qualche partita ma il settimo posto rispecchia il valore della rosa. Belotti è un giocatore che non si risparmia mai, è un giocatore completo con un gran fiuto del gol”.

Sul ballottaggio Immobile-Belotti in Nazionale:

“Bisogna vedere come arrivano nel periodo della competizione. Mancini penso deciderà in base anche all’avversario che si affronterà, però non è da escludere anche un cambio modulo per giocare con le due punte”.