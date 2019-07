Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla situazione tra Inter e Mauro Icardi: "Conte ha le sue caratteristiche, passa per un duro. Se i giocatori gli vanno dietro credo che ci possano essere grandi possibilità di vedere l'Inter in alto. Non però al primo posto. Icardi-Inter, fate pace. Sarebbe la soluzione di qualsiasi problema. Icardi è meglio di Lukaku: l'argentino non può andare via a un buon prezzo e il belga costa troppo. Sarebbe la migliore soluzione per entrambe le parti".