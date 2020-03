TMW Radio da oggi anche in tv: Vai su Sportitalia e premi il tasto rosso

Dopo RadioBianconera anche TMW Radio potrai seguirla 24 ore al giorno in televisione. Tutto molto semplice e veloce per guardarci durante tutto il giorno. Basta andare su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, e premere il tasto rosso del telecomando o freccia verso l'alto. Vai su TMW Radio per ascoltarci e vederci. L'informazione libera e attuale. Per seguire "SI Smart" bouquet di Sportitalia basta avere una smart tv hbbtv 2.0 ovviamente collegata alla rete internet di casa. Se vi comparirà un pallino rosso in basso a destra, premete subito il tasto rosso o la freccia sul vostro telecomando e si aprirà un mondo nuovo.