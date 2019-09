TMW RADIO - Eranio: "Milan, Rebic sarà utile alla causa"

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore, tra le altre di Milan e Genoa, Stefano Eranio.

Sul mercato del Milan

"Aveva obiettivi di giocatori, poi piano piano sono sfumati tutti. Alla fine è arrivato Rebic, che ha grande forza, potrebbe davvero essere utile alla causa. Speriamo non sia quello di Firenze. Chi rischia ora è la punta centrale, perché vacilla Piatek. Rebic è quello che può fare l'esterno a sinistra e la punta centrale. Però così sacrifichi Piatek che, se inizia a segnare, è difficile metterlo da parte. Vedremo strada facendo come vede Giampaolo migliorare la squadra".

Sull'Inter

"E' sullo stesso livello del Napoli, che è una squadra collaudata e con Manolas in difesa è diventata più forte, anche se tutti i gol presi ora portano a pensare diversamente. L'Inter ha colmato le sue lacune, peccato che Icardi non abbia risolto tutte le sue problematiche, perché era il principe dell'attacco. Ora Lukaku ha un'eredità pesante".

Su De Ligt

"Imbarazzante il gol di Lozano, non te l'aspetti da un giocatore come lui. Non è andato sulla traiettoria. ha fatto una scelta inspiegabile. Volevo essere lì e chiedergli come aveva letto quella situazione. Chiellini non l'avrebbe mai preso quel gol lì".