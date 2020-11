tmw radio Floro Flores: "E' un Sassuolo da Champions. Locatelli mi sta impressionando"

L'ex attaccante Antonio Floro Flores a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata. Ecco le sue parole:

Juve, chi sacrificare se tornano Dybala e Ronaldo?

"Oggi Morata e Ronaldo sono la coppia titolare, ma Dybala viene da un periodo difficile, con l'infortunio e il Covid. Se fai gol, moralmente ti esalti ma ora sta subendo il contraccolpo psicologico. Quando tornerà al meglio, sarà davvero utile. Non escludo che Pirlo possa impiegare sia lui che Ronaldo e Morata".

Arthur è adatto al calcio italiano?

"Il campionato italiano è diverso. Giocare palla a terra al Barcellona è una cosa, qui è un'altra. Se cerchi, c'è sempre di meglio Locatelli ieri a Napoli mi ha impressionato, ma la Juve ha fatto la sua scelta. In questo però Arthur è l'unico che può giocare davanti alla difesa".

Il Sassuolo viaggia forte. Dove può arrivare?

"Vedendoli giocare, non è esagerato dire che può arrivare in Champions. E' una delle più belle da vedere in Italia. Sono rimasto sconvolto nel vedere correre a vuoto il Napoli. Non li prendevano mai, è stato imbarazzante. E' un lavoro però che viene da lontano. Squinzi dopo il 7-0 preso dall'Inter ci disse 'Voglio arrivare in qualche anno in Champions'. E ora possono farcela. Non escludo che possa essere la nuova Atalanta".