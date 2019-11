TMW RADIO - Fortunato: "Napoli, De Laurentiis deve essere più razionale"

L'ex calciatore e tecnico Daniele Fortunato ha parlato dei temi del momento a Stadio Aperto, trasmissione del pomeriggio di TMW Radio.

Sul Napoli

"I risultati fanno guarire tante ferite. Se riesce a ricompattarsi e a fare risultati, il presidente si calmerà sicuramente. Mi ricordo cose del genere anche con Sarri e allenatori precedenti. ADL deve essere scontento di quello che vede ma non è questo il modo per portare avanti una squadra. Deve essere più razionale. Ad oggi è una squadra ancora da secondo posto e doveva stare vicino a Inter e Juventus. C'è ancora tempo. Pensavo che con l'arrivo di Ancelotti, ci fosse un tecnico che potesse tenerlo tranquillo. Ma i risultati non arrivano. Mi aspettavo che mediasse con la squadra, con l'esperienza che ha. Se il presidente va avanti, credo che il tecnico non sia riuscito a fare più di tanto. Serve ricompattarsi".

Sul Torino

"Li ho visti giocare, si è un po' spenta. Non è il cuore Toro. Le contestazioni ci sono sempre, ma quando non c'è questo atteggiamento fa più male. Lo scorso anno un grande campionato senza Belotti, che c'è stato poco. L'obiettivo non è arrivare tra i primi quattro, ma ci si aspettava qualcosa di buono quest'anno. Il Toro deve stare vicino al 5°-6° posto. Conosco Mazzarri, non è mai riuscito ad esprimersi con giocatori di qualità ma con quelli con forza. Davanti devono trovare loro le soluzioni. Verdi ha qualità e non riesce a esprimersi bene".

Sull'Atalanta in Champions

"Le partite le hanno sempre giocate alla pari, non hanno mai pensato di aspettare l'avversario. Poteva fare qualcosa in più? Forse si. Quando gioca in Europa se la gioca come in casa, ma è un'altra cosa".

Su Sarri

"Non vedo grandi differenze con Allegri. Ci possono essere risultati diversi, ma i fraseggi sono gli stessi. Forse la Juve non deve giocare alla Sarri. Vedo una squadra in difficoltà in certi frangenti come lo scorso anno. Il gioco di Sarri è diverso da quello espresso ora. Per questo il tecnico non è contento".