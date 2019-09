TMW RADIO - Fortunato: "Non è la Juve di Sarri. Atalanta spettacolare"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, durante la trasmissione "Stadio Aperto", l'ex Juventus e Atalanta Daniele Fortunato ha introdotto i temi principali della prossima giornata di Serie A: Queste le sue parole:

Sulla Juventus.

"Nell'ultima uscita il Brescia è sempre arrivato a creare problemi ai bianconeri. Contro la SPAL se la Juve gioca al suo massimo non c'è partita, ma serve essere al 100%. Non mi sembra di vedere una squadra che ha capito a pieno i principi di Sarri e credo che anche lui non sia completamente soddisfatto: i margini per migliorare ci sono, specialmente sul piano del gioco. C''è qualche problemino in fase difensiva, anche perché in quel reparto ci sono pochi giocatori. L'abbondanza davanti è un'arma a doppio taglio, così tanti campioni sono difficili da gestire".

Sull'Atalanta.

"L'avventura in Champions League assomiglia molto ad un sogno che può diventare realtà. E' ingiusto analizzare troppo la sfida contro la Dinamo Zagabria, è stata la classica giornata storta. A Roma i nerazzurri hanno giocato un secondo tempo spettacolare. Col Sassuolo mi aspetto spettacolo e gol, insomma una grande partita".

Sul Beira Mar.

"Allenai lì nella stagione 2014-15. È stata una esperienza positiva, siamo riusciti ad arrivare a metà classifica. La Serie B portoghese è discreta a livello tecnico, ma a livello di strutture è molto molto indietro e c'erano pochissimi tifosi a vedere le partite. Rispetto alla nostra serie cadetta il livello, in generale, è decisamente più basso".