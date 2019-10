TMW RADIO - Giletti: "Juve, Pjanic unico. Dybala alternativa a CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presentatore Massimo Giletti ha parlato di Juventus a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà.

Sulla Juventus

"La perdita di Chiellini è stata importante, è uno di qualità che trascina. Se non avesse perso Chiellini, lo scorso anno non sarebbe passato l'Ajax. E poi ora c'è una squadra che si sta assemblando. In poco tempo non è facile, visto che poi il tecnico è stato fuori per un mese. La partita con l'Inter forse arriva troppo presto. ma le grandi squadre si vedono nei momenti difficili. Sarri è stato scelto perché società e giocatori lo hanno chiesto. Il calcio italiano non accetta la continuità degli allenatori e deve cercare altre strade. Giusta la scelta del nuovo tecnico, l'errore è pensare che sia il Sarri di Napoli".

Su Dybala

"E' l'unica alternativa a Ronaldo. E' difficile mantenere un equilibro con giocatori così forti. Dybala è fortissimo, ha dei numeri che neanche Del Piero aveva alla sua età. Per me è però un'alternativa a CR7. Spero rimanga, perché tra un paio d'anni CR7 se ne andrà".

Su De Ligt

"Lui lo vedo in coppia con Chiellini. La coppia con Bonucci deve convivere, ma non è LA coppia. Si deve adattare al calcio italiano. Lo voleva tutto il mondo e ora è un brocco? Bisogna essere sereni nelle analisi".

Su Pjanic e Ramsey

"Non può prescindere questa Juve da lui. Va in difficoltà quando non c'è lui. Ramsey però è l'equilibratore, anche se va gestito con cura, come Khedira".