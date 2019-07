TMW RADIO - Jacobelli: "Neymar-Juve, fantamercato. Demiral resta"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà.

Pogba alla Juventus?

“Dipende dal fattore Dybala, che piace molto al Psg e al Manchester United. Dipenderà dalle intenzioni dell’argentino e dagli impedimenti di Sarri: se e quanto lo vorrà impiegare. Se il numero dieci non rientrasse nei piani del tecnico la Juventus potrebbe rimontare in quel caso il Real Madrid che attualmente è in vantaggio sul centrocampista francese. È una situazione tutta in evoluzione. La Juventus c’è, ma il Real Madrid è in vantaggio”.

Le cifre del mercato e le valutazioni dei giocatori.

“Come sempre i prezzi li fa il mercato, è la legge implacabile della domanda e dell’offerta. Anche la situazione Bale lo spiega: le quotazioni sono illimitate in questi anni. Icardi? Ha una valutazione di centodieci milioni di euro, ma non ci sono offerte concrete: solo il Napoli e la Juventus sono interessate al giocatore. De Ligt? Vale tutti i soldi che ha speso la Juventus”.

Neymar?

“Il mercato è un bellissimo giro di sogni, dove tutti vogliono partecipare. Il mercato impone di ragionare: il brasiliano è costato oltre duecento milioni di euro e la Juventus che ha speso una grande cifra per de Ligt, oltre all’investimento su Ronaldo la scorsa stagione. Non credo che il club francese voglia regalare il cartellino di Neymar, e non vedo una collocazione tattica nella Juventus. Va bene sognare, ma attenzione a non esagerare.

Icardi e Correa: due diverse valutazioni.

“Correa è il giocatore che il Milan fortemente voleva e l’Atletico ha elevato il prezzo del cartellino. Esattamente come Lukaku sta facendo con l’Inter. Icardi l’anno scorso aveva una clausola di centodieci milioni di euro, ma poi non possiamo dimenticare quello che è successo da febbraio in avanti. Quando l’Inter dichiara ufficialmente che non rientra nei programmi del tecnico, la sua valutazione è inevitabilmente scemata”.

Demiral?

"Nell’accordo sottoscritto tra Juventus e Sassuolo è prevista la clausola che non contempla una sua cessione nel suo primo anno in bianconero. L’infortunio che ha patito Chiellini ha dimostrato che un reparto abbondante è sicuramente positivo nel corso della stagione”.