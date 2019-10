TMW RADIO - Jeda: "Cagliari forte, Maran è sottovalutato"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Jeda per parlare di Cagliari e non solo.

Sul momento della squadra

"Vanno fatti innanzitutto i complimenti alla società e al presidente, perché la società sta crescendo. E' l'orgoglio di un'isola questa squadra, appartiene a tutti i sardi e il presidente lo ha capito. Quest'anno ha deciso di fare il salto di qualità tecnico, prendendo giocatori di qualità. La vendita di Barella ha permesso tante cose, deve vivere anche di questo: valorizzare giocatori che possono andare via, ma continuare ad essere equilibrati e con un obiettivo importante. Ottimo il rientro di Nainggolan, ma anche l'acquisto di Nandez è stato importante, così come la conferma dell'allenatore, perché Maran è molto bravo e sottovalutato".

Sul punto di forza del Cagliari

"Il calcio per un territorio così è importante per lo sviluppo. Tanti politici devono imparare queste cose. Il punto di forza è la società stessa, che è solida, fa utili ed è cresciuta. E' ambita anche da molti giocatori, che ora sanno che è davvero un'isola felice. E' una società che ti dà tranquillità per lavorare".