TMW RADIO - Jeda: "Nainggolan può tornare grande al Cagliari"

A parlare di Cagliari e non solo, ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Stadio Aperto, è l'ex rossoblu Jeda. Ecco le sue parole:

Sul ritorno di Nainggolan

"Ha fatto una scelta giustissima, è partito tutto da lì. Ha fatto vedere grandi cose a Cagliari, ha dimostrato tutto il suo valore. Ha fatto una scelta di cuore, gli avrei consigliato anche io di tornare. Può tornare il giocatore che abbiamo ammirato negli ultimi anni. Farà ricredere molti".

Sul Cagliari e il suo mercato

"In questi anni ha dimostrato solidità a livello societario, ha valorizzato tanti giocatori. E' una realtà del calcio italiano e sono contento per la Sardegna che ha questa squadra nel massimo campionato. Ci sono i presupposti giusti per fare qualcosa d'importante. Nessuno lo scorso anno si aspettava quel campionato dall'Atalanta. Chissà cosa potrà fare il Cagliari. L'ambiente ti dà una mano e ora vuole qualcosa di più. E il presidente l'ha capito e sta facendo degli sforzi per fare un campionato diverso dagli altri anni".

Su Lukaku

"Può essere un giocatore che può fare bene. ha una grande forza fisica, ha la qualità per fare bene. Non ha solo forza ma anche velocità e senso del gol. E' vero che il campionato è difficilissimo, ma bisogna vedere in che contesto andrà. Quello farà la differenza. Se va alla Juve, la probabilità che faccia bene è altissima, così come l'Inter, anche se qui mancano dei tasselli importanti per dare a Conte un'ottima squadra, dove già si vede la sua mano".

Su Higuain

"Se arrivasse Lukaku o Icardi, farebbe bene ad andare via. Devi capire il momento, se sei un giocatore utile o meno. La Roma farebbe di tutto per avere Higuain e per me si deve convincere. La Roma è una squadra importante. Se si sposta Higuain, può cominciare il valzer degli attaccanti".