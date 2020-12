tmw radio Maifredi: "Dybala non ha reagito a una situazione difficile. Andrà via"

Per parlare del caso Dybala e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato mister Gigi Maifredi.

Dybala, situazione di stallo per il rinnovo con la Juve. Cosa succederà?

​​​​​​​"Per me è un fuoriclasse ma ultimamente sta perdendo questa etichetta. Gli è stata messa insicurezza e lui non ha reagito poi nella maniera dovuta. Lui si è fatto travolgere dalla situazione. E' un grandissimo giocatore ma non è servito alla Juve ultimamente. Alla Juve devi seguire determinate regole e credo non ne abbia tenuto conto, così il presidente ha detto certe cose. Adesso viene visto come un giocatore negativo, ma molte colpe le ha anche la Juve. E' arrivato con grandi prospettive e con l'idea di diventare un leader, ma gli hanno inserito delle insicurezze. Va gestito diversamente. Devono recuperare l'uomo ora".

Come andrà a finire dopo le parole di Agnelli?

"Non tutti i giocatori sono uguali. Se hai un fuoriclasse, gli dai l'opportunità anche se sai che non ti può dare il massimo. Dybala per me a fine anno andrà via dalla Juve. Ormai non è più un giocatore fondamentale per la squadra. Ronaldo non può più giocare a tre, ha fatto bene Pirlo quindi a passare a due in attacco. Dybala ora è più attratto dal gol che dall'essere al servizio della squadra. Per me a fine anno sarà scambiato con qualcuno. E anche Gomez andrà via dall'Atalanta".

Marotta si è inserito per Dybala:

"All'Inter non credo proprio. Credo che la Juve lo darà all'estero ma non andrà certamente a rinforzare una concorrente. Io giocherei sempre col tridente Dybala-Morata-Ronaldo. Devi mettere in condizione di giocare Dybala, sennò se è questo non, non lo farei giocare".

Caso Gomez, chi ha sbagliato?

"Difficile dirlo. Ora è il giocatore che vuole andare via. Quando uno dice certe cose sui social, vuol dire che la situazione è insanabile. Chissà che potrebbe fare alla Juve con Ronaldo e Morata...".