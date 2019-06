TMW RADIO - Nela: "Kean via dalla Juventus per motivi disciplinari"

L'ex giocatore Sebino Nela è intervenuto su TMW RADIO nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole su mercato: "Secondo me Kean, Zaniolo, Chiesa e Milinkovic andranno via dai rispettivi club. L'attaccante azzurro della Juventus a causa di motivi disciplinari. La Juve sta facendo tante operazioni interessanti. L'arrivo di De Ligt è davvero importante, è un centrale di grande livello su cui costruire una base importante per il futuro. Tutte le squadre sono migliorabili ogni anno, i bianconeri lo stanno dimostrando".