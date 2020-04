TMW RADIO - Paniz: "I giocatori tornino ad allenarsi. Lo scudetto va vinto sul campo"

tmwradio Paniz: "I giocatori tornino ad allenarsi. Lo scudetto va vinto sul campo"

Maurizio Paniz, nuovo presidente di Autovie Venete, ha commentato così a TMW Radio, durante Maracanà, le ultime notizie sul mondo del calcio.

Chi sono il buono, il brutto e il cattivo in questa vicenda?

"Il buono è Gravina, perché è difficile in questo momento resistere alle pressioni contrapposte che arrivano. Il cattivo può essere o il presidente dell'Uefa o della Fifa, a seconda della situazione. Dovrebbero gestire con più calma la situazione e invece danno degli ultimatum, che sono elementi di pressione per le varie nazioni".

Però forse si è fatto bene a dare delle scadenze:

"Credete che avere questa deadline abbia un'influenza significativa di fonte ad un governo che sta dimostrando ogni giorno la sua incapacità? Siamo di fronte a persone che non hanno una qualità oggettiva per assumere determinati ruoli. Il Governo non sta dando una grande dimostrazione".

Come si concluderà la vicenda?

"Lo scudetto va vinto sul campo, come ha detto la Juventus. Concordo sul non assegnarlo, qualora si dica basta a questo campionato. I giocatori dovrebbero ricominciare ad allenarsi con le cautele del protocollo presentato. E' ovvio che c'è una differenza rispetto ad altre realtà produttive del Paese, ma queste non possono cautelarsi come le squadre di A. Aggiungo poi che la posizione della Juve è chiarissima. Finchè non c'è un'indicazione di non rientrare, i giocatori stiano a casa. Il giorno in cui si avranno date di ripresa, saranno tutti convocati. La Juve è assolutamente ineccepibile nel rapporto con i propri collaboratori, si veda il taglio degli stipendi, che ha fatto scuola per gli altri club".

Juventus, quali giocatori prenderebbe per il futuro?

"Tonali e Chiesa: italiani, giovani e di prospettiva".