TMW RADIO - Pastorello: "Pepito Rossi, Fiorentina ipotesi valida"

© foto di Federico De Luca

Andrea Pastorello, procuratore, ha parlato a Stadio Aperto, nel pomeriggio di TMW Radio, di Meret e Pepito Rossi, ma non solo.

Su Buffon

"E' il calciatore che decide di smettere o no. E' un campione assoluto, deciderà lui. Se avesse voglia, magari in qualche campionato particolare andrei anche per un anno, ma se ricevesse un'offerta in altri ruoli, potrebbe valutarla seriamente".

Su Meret

"U21? L'Europeo è una grande vetrina. Ha fatto una buona annata, non cominciata bene per via dell'infortunio ma è uscito sulla distanza dimostrando qualità tecniche e morali di altissimo livello. Ora questo Europeo sarà l'occasione per confermare quanto di buono ha fatto vedere. E' maturato ulteriormente a Napoli, sorprendente l'impatto con una realtà comunque complicata, a dimostrazione delle sue grandi qualità. E' un portiere che ha ancora ampi margini di miglioramento, lo metto tra i primi 5 in Europa e nel mondo".

Su Pepito Rossi

"Proprio ieri con il fratello abbiamo fatto una riflessione: che potrebbe essere un'idea la Fiorentina, vista la proprietà americana. Anche perché lui ha un legame particolare ed è amato dalla piazza. Il ragazzo ha una voglia incredibile di rientrare, di giocare. Stiamo cercando di trovare alternative e la Fiorentina ci potrebbe stare, visto che potrebbero andare via giocatori richiesti. Non è un'ipotesi remota".