Schwoch: "Ilicic manca tanto all'Atalanta. Napoli, ora due partite fondamentali"

A commentare i temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber Stefan Schwoch.

Lazio-Atalanta: è una partita che può già dire il valore delle due squadre?

"Sicuramente è troppo presto per dirlo. Saranno due squadre che non sono al massimo della forma. Sono due squadre che certamente saranno protagoniste fino alla fine per un posto in Champions. Vedo Juve e Inter ancora avanti, però per vedere il valore di queste squadre si dovrà aspettare almeno 3-4 partite".

Quanto manca Ilicic a questa Atalanta?

"Tantissimo. Stava facendo benissimo, era il capocannoniere, con Gasperini ha trovato la sua consacrazione definitiva. Ti crea superiorità numerica, salta l'uomo. Uno come lui è fondamentale per qualsiasi squadra. Spero possa recuperare in pieno".

E come valutare il Napoli di Gattuso?

"Avvio molto importante. In questo momento c'è molto del tecnico. Ha trovato una punta centrale dopo tanto tempo che la cercava, parlo di Osimhen. Non ha trovato il gol ma Gattuso lo ha usato come grimaldello per aprire le difese avversarie. Ha tante possibilità di modulo. Credo che abbia fatto molto bene, anche se ha incontrato due squadre che non stanno benissimo, ma a differenza dello scorso anno ha un'idea ben precisa di cosa deve fare e un gruppo molto più solido. Credo che ora ci saranno due partite fondamentali per capire dove può arrivare. Certo, l'assenza di Insigne sarà pesante ma c'è entusiasmo".