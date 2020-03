tmwradio Sconcerti: "Isolamento? Fate quello che non avete mai fatto"

Il direttore Mario Sconcerti è intervenuto durante Maracana su TMW Radio per commentare lo strano periodo che sta attraversando la nostra nazione.

Qualche considerazione sulla vita quotidiana di questi giorni?

“Le famiglie sono tornate a fare una vita che non facevano più da tempo. È una situazione diversa. Il contagio degli atleti fa capire che il virus non è solo per gli anziani”.

Un pensiero sul comportamento dei giovani?

“Anche i ragazzi stanno imparando a rispettare il virus. L’isolamento non è per una preghiera ma per una necessità. I ragazzi, che a volte si sentono immortali, soffrono più degli anziani il restare a casa”.

Un consiglio per combattere la noia?

“Fate quello che non avete mai fatto. Fate qualcosa in più. Io mi sono comprato una Playstation e gioco a distanza con miei nipoti. Con la tecnologia non c’entro niente ma ci sto provando, anche con il karaoke. La cosa che soffro di più è la mancanza di libertà personale. È difficile non poter uscire per una passeggiata. Un altro consiglio che do è quello di scrivere le impressioni e le diversità che sentite e i pensieri che fate su questo mondo che sta cambiando”.