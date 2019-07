TMW RADIO - Sosa: "Napoli, con James e Icardi punti allo scudetto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto Sosa, ex attaccante, ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, del Napoli e non solo. Ecco le sue parole:

Su Dybala

"Nella Coppa America ha fatto buone cose. Quando è entrato, ha fatto vedere le sue qualità. E' un giocatore straordinario. Con Sarri dovrà trovare la posizione giusta in campo. Non so che modulo adotterà, ma è un giocatore forte e si adatta ad ogni schema".

Sul Napoli

"Icardi o James Rodriguez? Tutti e due no? Mertens ha dichiarato che il Napoli deve prendere questi campioni per puntare allo scudetto. Se li prende entrambi, fa un salto di qualità enorme e dai un segnale forte al campionato. Per James si parla di prestito, ma un giocatore così importante vale. Puoi avere un campione assoluto. Per vincere ci vogliono questi giocatori. Se tieni tutti e prendi questi campioni, dai un segnale forte al calcio italiano".

Su Icardi

"E' stato un grande rimpianto per la Nazionale. Lautaro Martinez sarà il punto fermo per tanti anni, ma se a Icardi gli metti due esterni buoni, può fare tanti gol. Non si capisce perché l'Inter lo ha lasciato fuori. E' giovane, fa gol, può migliorare. Il problema è la moglie procuratrice? Non credo, difende i suoi interessi. E' un attaccante che farà sempre 20-25 gol".

Su Sarri

"Il cuore non mi fa capire questa scelta del tecnico di passare alla Juventus. Sono un suo grande estimatore, è il miglior tecnico in Italia ora. Non sarei andato alla Juve, perché Napoli è una piazza in cui firmi un contratto anche con la città, che è di amore".