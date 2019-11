TMW RADIO - Tesser: "Pordenone pronto a far bene. Castrovilli sbalorditivo"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Nel pomeriggio di TMW Radio, durante Stadio Aperto, il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha commentato le notizie sportive di giornata. Questa la sua analisi:

Sulla sosta per le Nazionali: "E' salutare se occorre recuperare i giocatori, altrimenti rischia di essere deleteria se si è in un buon momento. Dopo la pausa c'è un po' di timore, ma il Pordenone saprà farsi trovare pronto".

Sulla classifica: "La speranza è sempre di fare bene, consapevoli delle difficioltà del campionato. Speravo in un avvio positivo che permettesse di darci da subito fiducia per giocarci le nostre chances".

Sul Citttadella: "Fanno i playoff da 3 anni consecutivi, sono una grande realtà. Brava la dirigenza a cfreare un ambiente così positivo attorno alla squadra".

Sull'Empoli: "Era partito molto bene, purtroppo la Serie B è questa: un momento di poca brillantezza porta immediatamente a risultati negativi. La rosa è di assoluta qualità, è una squadra molto molto importante così come il Chievo Verona: entrambe saranno davanti fino alla fine".

Sulla Nazionale: "2 anni fa eravamo in un momento di grande depressione, che ci ha portato a doverose riflessioni. mancini ha avuto lo straordinario merito di dare subito un indirizzo chiaro a una squadra giovane e propositiva. Il blasone delle altre non è importante, gli Azzurri stanno dando continuità di rendimento e prestazione. Stiamo mettendo in mostra tutta la qualità dei nostri giocatori".

Su Barella: "Ha fatto un grande salto di qualità con grande personalità. Come Zaniolo mi ha molto colpito"

Su Castrovilli: "Lo ho avuto a Cremona, ha qualità straordinarie. Sono molto felice per lui. Non avrei scommesso sul fatto che arrivasse a così alti livelli. Il salto di qualità, dopo 2 anni di formazione in B, lo si fa grazie alla mentalità. A Firenze ha senatori come Ribery che possono aiutarlo a crescere e a continuare così".

Sul Napoli: "Mi dispiace molto di questa situazione, è una grande squadra con giocatori di alto livello. Pensavo potesse continuare ad essere l'antagonista della Juventus. Purtroppo, se un ambiente non è sereno, la squadra non può rendere al meglio. Soltanto Ancelotti può riportare alla normalità questa situazione".