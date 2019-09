Per parlare di Fiorentina-Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il doppio ex Moreno Torricelli.

Sulla sfida di Firenze

"Mi aspetto una bellissima gara con due squadre che ancora non hanno trovato la giusta quadratura. La Fiorentina viene da due sconfitte, quella col Genoa è stata pesante. Stimoli? Sono alti per entrambe, sulla carta la Juve è molto più forte, spero che la Fiorentina possa fare la gara perfetta per mettere in difficoltà la Juve".

Sulla difesa della Juventus

"Bonucci e De Ligt devono trovare al più presto l'affiatamento, anche perché inizia anche la Champions. Per De Ligt è stato un cambio complicato, ma capita a tutti gli stranieri che devono adattarsi al calcio italiano".

Sul centrocampo bianconero

"In questa partita Sarri potrà mettere dal primo minuto Rabiot. Magari può tenere in panchina Matuidi, perché con l'Atletico in Champions sarà tosta".