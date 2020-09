tmw Roma, Pedro è tornato a correre in campo. I primi di ottobre tornerà tra i convocati

Pedro oggi è tornato a correre in campo nella seduta mattutina della Roma e ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Rispettati, dunque, i tempi di recupero previsti per il post operazione. I primi giorni di ottobre sarà convocabile. Nei prossimi giorni, invece, continuerà ad alternare terapie e sedute individuali a esercitazioni tattiche in gruppo (per il momento senza contatto).