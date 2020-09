Toldo: "Questa Inter fa ben sperare: può giocarsela con la Juve. La Fiorentina ripartirà"

Il doppio ex di Fiorentina a Inter Francesco Toldo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dei nerazzurri e dei viola di Commisso: “Il pubblico non vede l’ora di vincere. Un po’ di pressione c’è. La squadra è forte, potrà giocarsela alla pari con la Juve. La differenza la farà l’umiltà di ogni giocatore, ma questa Inter mi fa ben sperare. Penso a Lautaro, ma soprattutto a Lukaku. La Fiorentina? Sono curioso di Commisso: apprezzo le parole, ma contano i fatti. In passato, i tifosi sono stati scottati da tante promesse. Spero nell’Europa League, anche se la corsa sarà complicata. Castrovilli e Chiesa rimarranno a Firenze ancora per poco tempo, inutile nascondersi. Ma la Fiorentina ripartirà”.