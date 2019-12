Top 100 2019 The Guardian: vince Messi. CR7 quarto, 14 "italiani"

© foto di J.M.Colomo

Lionel Messi batte ancora una volta Cristiano Ronaldo, nonché Van Dijk. Come ogni anno, il The Guardian ha stilato la top 100 dei migliori calciatori del 2019, frutto di una giuria selezionata composta da addetti ai lavori. Al primo posto, l'argentino del Barcellona, seguito dal difensore olandese del Liverpool e da Sadio Mané. Solo quarto CR7, nel complesso sono 14 i giocatori che giocano nel nostro campionato: De Ligt (18°) e Koulibaly (30°) seguono Ronaldo. Spazio anche per Quagliarella e Immobile, di seguito l'intera top 100.

1. Lionel Messi (Barcellona)

2. Virgil van Dijk (Liverpool)

3. Sadio Mané (Liverpool)

4. Cristiano Ronaldo (Juventus)

5. Mohamed Salah (Liverpool)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. Robert Lewandowski (Bayern Monaco)

8. Raheem Sterling (Manchester City)

9. Alisson (Liverpool)

10. Frenkie de Jong (Ajax)

11. Roberto Firmino (Liverpool)

12. Kevin De Bruyne (Manchester City)

13. Sergio Aguero (Manchester City)

14. Eden Hazard (Real Madrid)

15. Harry Kane (Tottenham)

16. Bernardo Silva (Manchester City)

17. Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

18. Matthijs De Ligt (Juventus)

19. Son Heung-Min (Tottenham)

20. Karim Benzema (Real Madrid)

21. Marc-André ter Stegen (Barcellona)

22. N'Golo Kanté (Chelsea)

23. Andrew Robertson (Liverpool)

24. Jan Oblak (Atlético Madrid)

25. Antoine Griezmann (Barcellona)

26. Luis Suarez (Barcellona)

27. Dusan Tadic (Ajax)

28. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal)

29. Hakim Ziyech (Ajax)

30. Kalidou Koulibaly (Napoli)

31. Neymar (PSG)

32. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

33. Donny van de Beek (Ajax)

34. Fabinho (Liverpool)

35. Joao Felix (Atlético Madrid)

36. Sergio Ramos (Real Madrid)

37. Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

38. Serge Gnabry (Bayern Monaco)

39. Angel Di Maria (PSG)

40. Ederson (Manchester City)

41. Christian Eriksen (Tottenham)

42. Paulo Dybala (Juventus)

43. Georginio Wijnaldum (Liverpool)

44. Toni Kroos (Real Madrid)

45. Luka Modric (Real Madrid)

46. David Silva (Manchester City)

47. Lautaro Martinez (Inter)

48. Jamie Vardy (Leicester)

49. Riyad Mahrez (Manchester City)

50. Miralem Pjanic (Juventus)

51. Romelu Lukaku (Inter)

52. Gabigol (Flamengo)

53. Erling Braut Haaland (Salisburgo)

54. Aymeric Laporte (Manchester City)

55. Paul Pogba (Manchester United)

56. Edinson Cavani (PSG)

57. Dani Alves (San Paolo)

58. Fernandinho (Manchester City)

59. Timo Werner (RB Lipsia)

60. Mauro Icardi (PSG)

61. Casemiro (Real Madrid)

62. Jorginho (Chelsea)

63. Ciro Immobile (Lazio)

64. Duvan Zapata (Atalanta)

65. Jordi Alba (Barcellona)

66. Bruno Henrique (Flamengo)

67. Lucas Moura (Tottenham)

68. Thiago Silva (PSG)

69. Bruno Fernandes (Sporting Lisbona)

70. Giorgio Chiellini (Juventus)

71. Marquinhos (PSG)

72. Marcus Rashford (Manchester United)

73. Raphael Varane (Real Madrid)

74. Jordan Henderson (Liverpool)

75. Gabriel Jesus (Manchester City)

76. Memphis Depay (Lione)

77. Arthur (Barcellona)

78. Dries Mertens (Napoli)

79. Sergio Busquets (Barcellona)

80. Marco Reus (Borussia Dortmund)

81. Marco Verratti (PSG)

82. Gerard Piqué (Barcellona)

83. José Maria Gimenez (Atlético Madrid)

84. Teemu Pukki (Norwich City)

85. Diego Godin (Inter)

86. Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

87. Tammy Abraham (Chelsea)

88. Hugo Lloris (Tottenham)

89. Dele Alli (Tottenham)

90. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)

91. Leroy Sané (Manchester City)

92. Everton (Gremio)

93. David De Gea (Manchester United)

94. Fabio Quagliarella (Sampdoria)

95. Idrissa Gueye (PSG)

96. Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy)

97. Santi Cazorla (Villarreal)

98. Samir Handanovic (Inter)

99. Alexandre Lacazette (Arsenal)

100. Philippe Coutinho (Bayern Monaco)