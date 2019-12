Fonte: torinofc.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento tecnico-tattico per il Torino in preparazione alla partita di Verona contro l’Hellas. Terapie per Bonifazi ed Edera che si aggiungono alla lista degli indisponibili per domenica. Il programma di domani prevede la sessione di rifinitura e poi – per i calciatori convocati – la partenza per il ritiro prepartita.