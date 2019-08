© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino affronterà stasera il Debrecen nella sfida di ritorno del secondo turno di qualificazione alla fase a gironi dell'Europa League. Come riporta Tuttosport, Walter Mazzarri dovrà operare scelte piuttosto obbligate: il mister toscano tornerà al 3-4-2-1, con Berenguer e Baselli alle spalle di Belotti. In mezzo ci saranno Rincon e Meité, mentre De Silvestri e Ansaldi agiranno sulle corsie laterali. Il trio difensivo, invece, sarà composto da Izzo, Nkoulou e Bremer. Zaza dovrebbe partire dalla panchina, indisponibili Lyanco, Lukic e Djidji, così come Parigini, Ola Aina ed Edera.