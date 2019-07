Torino, procedono spediti i lavori ad Alessandria per l'Europa League

Ieri è stato reso noto l'avversario del Torino. Come da pronostico i granata affronteranno gli ungheresi del Debrecen. La partita d'andata si giocherà ad Alessandria a causa dell'indisponibilità del "Grande Torino" per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci. I lavori al "Moccagatta" viaggiano spediti per installare duemila seggiolini nella Gradinata Nord, per permettere di aumentare il numero di posti disponibili, cercando di arrivare a circa 6mila. Ieri è stato completato il primo dei cinque spicchi del settore.