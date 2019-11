© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doppio programma per il Torino al Filadelfia: sessione di scarico per i calciatori reduci dal match contro l’Inter, compreso Bremer, seduta tecnico-tattica con partita a tempo e campo ridotti per gli altri elementi attualmente a disposizione. Cure per Belotti, terapie per Lyanco – che per tre settimane dovrà portare un tutore ortopedico -, lavoro atletico per Iago Falque. Bonifazi è tornato in gruppo con i compagni, mentre Laxalt e Millico hanno svolto un allenamento personalizzato in vista del prossimo rientro in squadra.