Torino, Zaza ha chiesto scusa a Edera: l'esterno è già tornato ad allenarsi

vedi letture

Paura passata in casa Torino. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Simone Zaza avrebbe chiesto scusa per il fallaccio in allenamento nei confronti di Simone Edera dei giorni scorsi. Il giovane esterno, da parte sua, ha già ripreso ad allenarsi: buon per Longo, che sulle prestazioni di Edera conta eccome per le prossime partite.